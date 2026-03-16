Ein Grossteil der Teilnehmenden unter den Top 20 hat sich vergangene Woche aber insgesamt zurückgehalten. Das traf auch auf die cash-Redaktion zu. Das Portfolio hat nur eine von elf Positionen teilweise reduziert und weitere Gewinne auf dem Brent-Mini-Future mitgenommen. Insgesamt ging es mit dem Redaktionsportfolio erfreulicherweise weiter nach oben. Total steht ein Plus von 13,2 Prozent zu Buche, nach 9,5 Prozent respektive 5,9 Prozent zwei Wochen zuvor. Von den insgesamt elf Positionen notieren noch deren vier im Minus, nachdem es vor einer Woche sechs Stücke waren.