Der Kauf von 100 Prozent an Byjuno und ihrer Schwestergesellschaft Intrum Finance Services war Ende September kommuniziert worden. Cembra will gemäss Mitteilung vom Dienstag Byjuno nun mit der Tochtergesellschaft Swissbilling zu einem "führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen zusammenzuführen, um attraktive Angebote für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu etablieren".