Alphabet

Der drohenden Konkurrenz durch ChatGPT setzt Google "Bard" entgegen, das auf einer ähnlichen Technologie basiert. Damit will die Tochter des Konzerns Alphabet die eigene Internet-Suche verbessern und die bislang unangefochtene Spitzenposition in diesem Bereich verteidigen. Bard legte allerdings im Februar 2023 einen Fehlstart hin, als die Software in einem Google-Werbevideo eine falsche Antwort auf eine Frage gab. Daraufhin rutschte die Alphabet-Aktie ab und der Börsenwert des Konzerns schrumpfte binnen eines Tages um 100 Milliarden Dollar. Allerdings räumt OpenAI ein, dass ChatGPT unter ähnlichen Kinderkrankheiten leidet. "Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das Fehlerproblem gelöst ist, aber es gibt keinen Weg zurück", betonte Microsoft-Gründer Bill Gates in einem Interview mit dem "Handelsblatt".