Der Absatz von MG mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeugen hat sich in Spanien im ersten Quartal mehr als verdoppelt und stieg in Frankreich von einem winzigen Wert auf mehr als 5'500 Einheiten. In Italien verzeichnete die britische Sportwagenmarke, die sich seit Mitte der 2000er Jahre in chinesischem Besitz befindet, einen Anstieg von 57 Prozent in diesen Kategorien.