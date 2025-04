Die Technik gilt als nächster grosser Game-Changer am grössten Automarkt der Welt, an dem der Umschwung zu E-Autos am schnellsten geht und, begleitet von hartem Preiskampf, die chinesischen Autobauer BYD und Geely an die Spitze des Marktes katapultierte. Tempo und niedrige Kosten waren dabei wichtige Wettbewerbsvorteile. Sie sind auch jetzt das Erfolgsrezept der Chinesen. Die Entwicklung gehe schneller, und die Softwarekompetenz in den Unternehmen selbst sei deutlich höher als bei ausländischen Konkurrenten, erklärte Kersten Heineke, Autoexperte und Berater von McKinsey. Die Autobauer entwickelten viel Software selbst, statt das Zulieferern anzuvertrauen. Das reduziere Schnittstellen-Reibungsverluste.