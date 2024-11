Im Zuge der Berichtssaison für das dritte Quartal sprechen mehrere Konzernchefs von einem schwierigen Geschäftsumfeld in China. Ermenegildo Zegna, Vorsitzender der gleichnamigen italienischen Luxusgruppe, geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die «schwierigen» Zeiten in China mindestens bis Anfang 2025 anhalten werden. Der weltgrösste Luxushersteller LVMH mit Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior oder Hennessy verzeichnete wegen der schwachen Nachfrage in der Volksrepublik im dritten Quartal den ersten Umsatzrückgang seit der Corona-Pandemie. Der Vorstand erklärte, das Verbrauchervertrauen in China sei auf einem historischen Tiefstand.