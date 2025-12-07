Der Preis stellt einen entscheidenden Faktor dar. «Man kann in Uruguay zwei chinesische Trucks zum Preis einer traditionellen Marke kaufen», erklärt die 33-jährige Mariana Betizagasti aus dem südamerikanischen Land. Sie verkaufte ihren alten Renault-Pickup und besorgte sich einen Dongfeng Rich 6 für ihre Rinderfarm. Der chinesische Wagen ist technisch eng mit dem Nissan Frontier verwandt, kostet aber nur rund zwei Drittel.