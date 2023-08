Die Auslieferungen von Tesla in China sind im Juli um 31 Prozent gesunken auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr. In Kürze will der Konzern seine überarbeitete Limousine Model 3 "Highland", die im Werk in Schanghai produziert wird, vorstellen. Die Verkäufe von umweltfreundlichen Autos in China gingen im Juli gegenüber Juni zurück. Die Kundengunst verlagerte sich indessen zu den großen Anbietern: BYD, Li Auto und Nio meldeten allesamt neue Verkaufsrekorde.