Wenn China Centbeträge verlangt, wo amerikanische Unternehmen Dollar berechnen, verändert sich der Wettbewerb zwischen den beiden Nationen um KI-Kunden – insbesondere im Rest der Welt – grundlegend. «Viele Länder beobachten den Wettbewerb zwischen den USA und China und wollen sich derzeit nicht positionieren, da der Wettbewerb erst begonnen hat», sagte George Chen, Partner und Leiter des Bereichs Digitales bei The Asia Group. Sowohl Präsident Donald Trump als auch sein Amtskollege Xi Jinping hätten die KI-Führung zu einer nationalen Priorität erklärt. «Wenn Xi im September das Weisse Haus besucht, wird er aufgrund von Kimi, Alibaba und dem gestern Abend vorgestellten Modell sicherlich das Gefühl haben, mehr Trümpfe in der Hand zu haben – um es mit Trumps Worten zu sagen.» Die rasanten Fortschritte verschärfen die technologischen Spannungen zwischen den USA und China und veranlassten Washington, nach dem Durchbruch von Kimi im Rahmen des Moonshot-Programms mit Sanktionen wegen Bedenken hinsichtlich geistigen Eigentums zu drohen.