Eine Flut von Produkteinführungen aus Chinas KI-Sektor verringert rasant den Abstand zum Silicon Valley und schafft eine Art Todeszone für alle, die keine bahnbrechende Technologie oder marktführende Preise bieten. Alibaba reihte sich diese Woche mit ihrem Qwen3.8-Max, ihrem bisher fortschrittlichsten Modell, in die Riege chinesischer Debüts ein und erreichte globale Spitzenwerte.
Das Modell schien mit dem Flaggschiff Fable 5 von Anthropic gleichzuziehen oder dieses sogar zu übertreffen. Zwei Wochen zuvor zeigte der Kimi K3 von Moonshot AI eine mit den teuersten US-Modellen vergleichbare Leistung – und das mit einem deutlich geringeren Budget. Dies warf erneut Fragen nach der Wirksamkeit der US-Sanktionen gegen Chiphersteller auf, die Chinas technologischen Aufstieg bremsen sollen. ByteDance hat mit der Seedance-Version 2.5, die gerade erschienen ist, alle Konkurrenten im Bereich der Videogenerierung überflügelt.
DeepSeek, der ursprüngliche chinesische Herausforderer der US-Hegemonie im Bereich der künstlichen Intelligenz, meldete sich diesen Sommer mit dem V4 Flash zurück – einem preislich bahnbrechenden Modell. Was einst eine isolierte Schockwelle war, hat sich nun zu einer Kaskade unerwarteter Tiefe entwickelt – und liefert nicht nur kostengünstige Alternativen, sondern auch High-End-Fähigkeiten in den Bereichen logisches Denken, Codierung und komplexe Aufgaben, die OpenAI und seinen US-amerikanischen Konkurrenten ernsthafte Konkurrenz machen.
«Die wichtigste Veränderung seit Januar 2025 ist, dass Chinas Fortschritt nicht mehr wie ein Durchbruch eines einzelnen Unternehmens aussieht», sagte Poe Zhao, ein in Peking ansässiger Technologieanalyst und Gründer des Newsletters Hello China Tech. «Der erste DeepSeek-Moment war aussergewöhnlich. Die jüngsten Veröffentlichungen deuten darauf hin, dass China nun über ein wiederholbares System zur Erstellung von Modellen verfügt, die nahe an der globalen Spitze liegen.»
Zusammen mit GLM-5.2 von Z.ai vom Juni, dem damals weltweit am höchsten bewerteten Open-Source-Modell, zeigt dieser Blitzstart von fünf Modellen in acht Wochen, dass chinesische Entwickler die US-Pioniere, die gemeinhin als führende KI-Unternehmen gelten, einholen oder in einigen Fällen sogar übertreffen. Das zentrale Wertversprechen ist nicht nur der niedrige Preis, sondern radikale Effizienz. In Benchmark-Tests des unabhängigen Evaluators Artificial Analysis kostet die Ausführung einer komplexen realen Arbeitslast mit DeepSeek V4 Flash nur 0,03 US-Dollar, verglichen mit 3,15 US-Dollar mit Claude Fable 5.
Wenn China Centbeträge verlangt, wo amerikanische Unternehmen Dollar berechnen, verändert sich der Wettbewerb zwischen den beiden Nationen um KI-Kunden – insbesondere im Rest der Welt – grundlegend. «Viele Länder beobachten den Wettbewerb zwischen den USA und China und wollen sich derzeit nicht positionieren, da der Wettbewerb erst begonnen hat», sagte George Chen, Partner und Leiter des Bereichs Digitales bei The Asia Group. Sowohl Präsident Donald Trump als auch sein Amtskollege Xi Jinping hätten die KI-Führung zu einer nationalen Priorität erklärt. «Wenn Xi im September das Weisse Haus besucht, wird er aufgrund von Kimi, Alibaba und dem gestern Abend vorgestellten Modell sicherlich das Gefühl haben, mehr Trümpfe in der Hand zu haben – um es mit Trumps Worten zu sagen.» Die rasanten Fortschritte verschärfen die technologischen Spannungen zwischen den USA und China und veranlassten Washington, nach dem Durchbruch von Kimi im Rahmen des Moonshot-Programms mit Sanktionen wegen Bedenken hinsichtlich geistigen Eigentums zu drohen.
Trump signalisierte, dass seine Regierung Chinas Drohung gegen die Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheitskontrollen für Produkte wie Anthropics Fable oder die GPT-Serie von OpenAI abwägt. «Wir müssen in beiderlei Hinsicht vorsichtig sein», sagte er Reportern am vergangenen Mittwoch im Oval Office. «Wir wollen sie nicht so einschränken, dass wir plötzlich hinter China zurückstehen.»
Um Entwickler zu überzeugen, müssen KI-Anbieter DeepSeek entweder preislich unterbieten oder in puncto Leistung übertreffen. Auf einer weit verbreiteten Benchmark-Grafik von Artificial Analysis hat sich eine sogenannte DeepSeek-Todeszone herausgebildet. Wer mehr für dasselbe Produkt verlangt oder zum gleichen Preis weniger Leistung bietet, kann es gleich sein lassen. Die Grenzen dieser Gefahrenzone zu überwinden, ist für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich. Konkurrenten im mittleren Preissegment stehen nun unter Druck, entweder die Preise zu senken, um mit dem in Hangzhou ansässigen Startup mithalten zu können, oder massiv in die Entwicklung intelligenterer Modelle zu investieren. Die grösseren Modelle GLM-5.2, Kimi K3 und Qwen3.8-Max liegen alle darüber und spielen in einer höheren Leistungsklasse.
(Bloomberg/cash)