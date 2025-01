Chinas Autobauer drängen deshalb nach Europa. BYD, der grösste Elektroautohersteller der Welt, baut Werke in der Türkei und in Ungarn. Leapmotor plant die Produktion mit Stellantis in Polen. Und Chery Auto wird in diesem Jahr mit der Herstellung von Elektroautos in einem Werk beginnen, das früher Nissan in Spanien gehörte.