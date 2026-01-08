Bereits im November ‍hatte eine mit dem Vorgang vertraute Person gesagt, dass Anta über eine Offerte für Puma ​nachdenkt. Das in Hongkong börsennotierte Unternehmen hat in der Vergangenheit mehrfach angeschlagene westliche Sportartikelmarken übernommen und wieder in Schwung gebracht. So war es 2019 an der Übernahme von Amer ‌Sports beteiligt, zu dem unter anderem Marken wie ⁠Atomic, Salomon und Wilson sowie Outdoor-Marken wie Arcteryx ‌oder Peak Performance gehören. Im Frühjahr hatte Amer die deutsche Outdoor-Marke Jack Wolfskin übernommen.