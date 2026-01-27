Anta hat bereits ​Erfahrung mit der Übernahme westlicher Marken. 2019 führte der Konzern ein Konsortium zum Kauf von Amer Sports, dem ‌Eigentümer des Schlägerherstellers Wilson und ⁠des Bergsportspezialisten Salomon. Puma hatte zuletzt ‌mit einer schwächeren Nachfrage zu kämpfen. Die Verkäuferin Artémis, die vom Chef des ‍Luxusgüterkonzerns Kering, François-Henri Pinault, geführt wird, hatte den Anteil zuvor als nicht strategisch bezeichnet. Das ​Geschäft muss noch von den Wettbewerbsbehörden und ‍den Anta-Aktionären genehmigt werden.