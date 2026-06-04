Der US-Chipkonzern Broadcom hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt ‌und ⁠damit seine Anleger enttäuscht. Die Aktien des Unternehmens fielen ⁠im nachbörslichen Handel am Mittwoch um mehr als sieben Prozent. Der ‌Umsatz lag bei 22,19 Milliarden Dollar, während ‌Analysten mit 22,27 Milliarden ​Dollar gerechnet hatten. Als Grund dafür gilt der verschärfte Wettbewerb auf dem Markt für massgeschneiderte Halbleiter. Broadcom konkurriert unter anderem mit Nvidia, dessen Grafikprozessoren als Branchenstandard für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ‌gelten, sowie mit Marvell Technology.