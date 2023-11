«Wir haben ein neues Geschäftsmodell etabliert und die Commerzbank zurück in die Erfolgsspur gebracht,» sagte Vorstandschef Manfred Knof. «Darauf bauen wir mit unserem Strategieprogramm bis 2027 auf: Wir werden unsere Ertragsbasis vergrössern, die Aufwandsquote weiter verbessern und unsere Eigenkapitalrendite steigern.» Die Eigenkapitalrendite (RoTE) soll bis 2027 auf mehr als elf Prozent zunehmen. Ihre Erträge will die Bank unter anderem durch Ausbau des Provisionsgeschäfts voranbringen. Einfache digitale Prozesse sollen dafür sorgen, dass die Bank insgesamt effizienter wird. Der Zinsüberschuss soll moderat steigen. Die Commerzbank will ihre Aufwandsquote bis 2027 auf rund 55 Prozent verbessern. In diesem Jahr wurden in den ersten neun Monaten noch rund 60 Cent aufgewendet, um einen Euro zu verdienen. Zum Vergleich: Bei der Deutschen Bank liegt die Aufwandsquote bei 72 Prozent, bei der italienischen UniCredit bei 39 Prozent.