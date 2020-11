Positive Daten bei der entscheidenden Studie zu einem Corona-Impfstoff haben für Freudensprünge an den Finanzmärkten gesorgt. Die Nachricht, wonach das Mittel der Mainzer Biontech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringert, beflügelte am Montag die Aktienmärkte weltweit. Auch in der Schweiz stellte die Nachricht den Aktienmarkt auf den Kopf.

Gross war die Erleichterung über die Impfstoff-Daten bei den Tourismuswerten. Die Reisebranche ist von der Pandemie massiv beeinträchtigt, der Flugverkehr war zeitweise fast ganz zum Erliegen gekommen. Die Hoffnung, dass mit einem Impfstoff Auslandsreisen wieder möglich sind, liess auf dem Schweizer Aktienmarkt dementsprechend die Reise-Titel in die Höhe schiessen.

Mit LM Group (lastminute.com, +21%), Dufry (+18,8%), Jungfraubahn (+16,3%), Flughafen Zürich, BVZ Holding (je +13%) und Bergbahnen Engelberg werden die Top-6-Aktien im Swiss Performance Index (SPI) heute allesamt von Unternehmen angeführt, deren Geschäft unmittelbar von der Reise und Tourismus-Branche abhängt.

Tops- und Flops im Swiss Performance Index am 9. November

Quelle: Bloomberg (Stand: 16:30 Uhr).

Auch andere zyklische Werte erlebten heute einen Feiertag. Im Schweizer Blue-Chip-Index SMI ist der Luxustitel Richemont Tagessieger. Die Aktie profitierte schon vor der Impfstoff-Nachricht von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren nach der Bilanzvorlage am Freitag. Zudem locke der Luxusgüterkonzern mit seinem Vorstoss zusammen mit dem Riesen Alibaba in den stark wachsenden chinesischen E-Commerce die Investoren an. Auch Konkurrent Swatch konnte heute stark zulegen (+7%).

Stark – nicht nur in der Schweiz – erwiesen sich heute zudem die Finanztitel. Der europäische Banken-Index steigt um mehr als elf Prozent. Das ist der grösste Kurssprung seit zehn Jahren. In den Top-Ten der SMI-Titel von heute finden sich fünf Finanzwerte: Swiss Life (+7,6%), Credit Suisse (+7%), Swiss Re (+7%), UBS (+4%) sowie Zurich (+4%) konnten heute satt zulegen.

Tops und Flops im Swiss Market Index am 9. November:

Quelle: Bloomberg (Stand: 16:30 Uhr).

Zu den grossen Verlierern zählen Titel, die bisher von der Corona-Pandemie profitiert hatten. Am breiten Markt stürzt die Aktie von Relief Therapeutics regelrecht ab (-31%). Das Genfer Biotech-Unternehmen führt derzeit zusammen mit dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen NeuroRx eine Studie zum Medikament RLF-100 (Aviptadil) durch. Das Mittel soll der Behandlung von akutem Lungenversagen bei Covid-19-Patienten dienen.

Ein weiteres Opfer der neuen Impfstoff-Hoffnung ist heute die Logitech-Aktie (-11,6%). Der in diesem Jahr an der Börse gefeierte Hersteller von Computerzubehör profitierte bisher massiv vom in der Pandemie weiter beschleunigten Home-Office-Trend. Auch Zur Rose (-11,5%) büsst heute massiv ein. Die Online-Apotheke profitierte ebenfalls vom verstärkten E-Commerce-Trend in der Corona-Krise.

Unter den Blue Chips verlieren ebenfalls Titel, die bisher im Jahr 2020 stark zulegen konnten. So verzeichnet der Duft- und Aromenhersteller Givaudan heute Abschläge von rund 5 Prozent ein. Seit dem Corona-Tief Mitte März konnten die Titel allerdings rund 55 Prozent gewinnen. Zudem trifft es im SMI heute das Schwergewicht Roche (-3,8%) vergleichsweise hart. Die anderen Schwergewichte Novartis (+1%) und Nestlè (-1,1%) kommen weg.

