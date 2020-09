+++

Die Hälfte der Erwachsenen in der Schweiz unterstützt eine freiwillige, von den Krankenkassen bezahlte Impfung gegen das Coronavirus, wie der Internet-Vergleichsdienst Comparis in einer Umfrage erhoben hat. Jedoch spricht sich nur eine Fünftel für den Impfzwang aus.

Zwei Drittel sind der Ansicht, Verstösse gegen die Maskenpflicht sollten eine Busse mit sich ziehen. In Sachen pro oder contra temporärer Grenzschliessungen ist etwa die Hälfte dafür, die Hälfte dagegen.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch 514 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Es gab sieben neue Todesfälle und 18 Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

16.09. Aktueller Stand sind 48'265 laborbestätigte Fälle, 514 mehr als am Vortag. Total gemeldete Tests: 1'221'858, davon 17'861 in den letzten 24 Stunden.https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/TWOkOxyP1D — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 16, 2020

06:35

US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Vorstoss den Amerikanern viel schneller eine breite Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen versprochen als seine eigene Gesundheitsbehörde. Auf die Frage, wann jeder in den USA Zugang zu einer Impfung bekommen könne, sagte Trump am Mittwoch: "Ich denke, das wird sehr bald sein." Einer seiner medizinischen Berater, der Radiologe Scott Atlas, stellte 700 Millionen verfügbare Impfstoff-Dosen bis Ende März in Aussicht.

Zuvor hatte der Chef der US-Gesundheitsbehörde CDC, die für die Versorgung mit Impfstoffen zuständig ist, Mitte kommenden Jahres als Zeithorizont genannt. "Wenn Sie mich fragen, wann das allgemein für die amerikanische Bevölkerung verfügbar sein wird, damit wir die Impfung nutzen und zu unserem normalen Leben zurückkehren können, dann schauen wir, denke ich, in Richtung des späten zweiten oder des dritten Quartals 2021", sagte Robert Redfield bei einer Anhörung im US-Senat. Er stand dabei unter Eid.

04:25

Deutschland verzeichnet 2194 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 265.857. Zudem habe es drei weitere Todesfälle gegeben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9,371.

02:50

Der koreanische Autobauer Kia Motors setzt die Produktion in den Werken Nähe der Hauptstadt Seoul aus. Acht Mitarbeiter seien positiv auf das neue Coronavirus getestet, sagt ein Gewerkschaftsvertreter. An dem Standort werden unter anderem das SUV-Modell Carnival und der Kleinwagen Rio hergestellt.

Kia Motors halts work at factories near Seoul as eight workers contract virus: union official https://t.co/vat4vTTTTm pic.twitter.com/bn5d2dw0cu — Reuters (@Reuters) September 17, 2020

00:10

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 36'820 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,419 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 987 auf 134'106 zu.

Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

