14:30

Nach der frühen Freigabe eines Corona-Impfstoffes in Russland sollen grössere Mengen des Vakzins in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Die ersten grösseren Lieferungen beginnen im September, wie der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko am Montag in Irkutsk am Baikalsee der Staatsagentur Tass zufolge sagte. Im November und Dezember solle dann die maximale Menge bereitstehen. Nach früheren Angaben soll das Vakzin zunächst für den russischen Markt bestimmt sein.

Der russische Impfstoff mit dem Namen "Sputnik V" wurde vor drei Wochen für eine breite Anwendung in der Bevölkerung registriert. Diese Genehmigung erfolgte, bevor die wichtige Testphase III überhaupt begonnen hatte.

12:50

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb eines Tages 163 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem gab es ein weiteres Todesopfer wegen Covid-19. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf insgesamt 1726.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'177 laborbestätigte Ansteckungen, wie das BAG am Montag mitteilte. Am Sonntag waren es 292 neue bestätigte Fälle gewesen. In den Tagen davor waren jeweils deutlich über 300 neue Fälle beim BAG registriert worden.

Im Vergleich zum Vortag kam es zu 3 weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4541 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'015'686 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 4738 neue Tests gemeldet. Bei 4,9 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

10:00

Am Tourismus-Gipfel kommt es heute zum Showdown: Innenminister Alain Berset will die kommende Skisaison 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie international koordinieren.

Die Tourismusverbände werden heute im Rahmen des 3. Tourismusgipfels Massnahmen zur Schutzkonzepten im Bezug auf die Pandemie mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Vizebundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset besprechen.

Im Kern fordern die Verbände weitere finanzielle Unterstützung für Betriebe, die trotz langjährig gesundem Wirtschaften in finanzielle Notlage geraten sind, sowie die Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung für tourismustypische Arbeitsmodelle, sprich für Mitarbeiter auf Abruf oder befristete Angestellte.

07:20

Wenn Zürich den schweizweit geltenden Massstab anwenden würde, wäre der Kanton jetzt Corona-Risikogebiet. Die Zürcher Gesundheitsdirektion meldete am Sonntag 56 Neu-Infektionen mit dem Covid-19-Virus in den letzten 24 Stunden. Damit wurde der Grenzwert knapp überschritten, der das Kantonsgebiet offiziell zum Risikogebiet macht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Zürich steigt seit Anfang August stetig. Mit 60,03 Ansteckungen pro 100'000 Einwohnern in den letzten 14 Tagen wurde der kritische Wert von 60 geknackt. Die Schweiz setzt andere Länder und Gebiete ab diesem Wert auf die Quarantäneliste.

Der Zürcher Regierungsrat hat letzte Woche die Einführung der Maskenpflicht in Läden verordnet, um der Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten. Jetzt droht Zürich, im Ausland auf die Quarantäneliste zu kommen, was ausländische Geschäftsreisende und Touristen von einem Besuch abhalten würde.



#Coronavirus im @KantonZuerich am 30. August 2020 Stand der letzten 24 Stunden: 56 Personen positiv getestet.

06:50

Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot eines Protestcamps von Gegnern der Corona-Politik in Berlin bestätigt. Das teilte das Gericht am Sonntagabend in Karlsruhe mit.

Die Dauermahnwache war vom 30. August bis zum 14. September auf der Strasse des 17. Juni geplant, die durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor führt und am Rand des Regierungsviertels liegt.

Die Richter in Karlsruhe bestätigten damit eine Entscheidung des Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. Dieses hatte die Einschätzung der Versammlungsbehörde geteilt, dass durch ein solches Camp eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu befürchten sei. Der Grund: Die Veranstaltungsteilnehmer würden die Mindestabstände zum Eindämmen der Corona-Epidemie nicht einhalten.

05:10

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 610 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf insgesamt 242.381. Drei weitere Menschen sei mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 9.298.

02:05

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mehr als 25,1 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 842.633 sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die USA bleiben mit rund 6 Millionen Fällen und über 180.000 Todesopfern das am stärksten betroffene Land, gefolgt von Brasilien und Indien.

00:30

Die brasilianischen Behörden melden am Sonntag 16.158 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag mit über 40.000. Damit steigt die Zahl der landsweit registrierten Ansteckungen auf mehr als 3,86 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich offiziellen Angaben zufolge um 566 auf 120.828. Brasilien ist nach den USA am schwersten von der Pandemie betroffen. Die Zahlen fallen Sonntags tendenziell niedriger aus, da es in Teilen des Landes zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt.

21:00

Die Zahl der Virus-Neuerkrankungen in den USA bleibt auf hohem Niveau. Die Seuchenschutz-Behörde CDC meldet einen Anstieg der Infektionen binnen 24 Stunden um 44.292. Am Samstag waren es 44.656 gewesen, am Freitag 46.830 und am Donnerstag 46.393. Die Zahl liegt damit insgesamt jetzt bei rund 5,935 Millionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 steigt laut CDC um 1006, nach 978 am Samstag 1167 am Freitag und 1239 am Donnerstag, Insgesamt liegt die Zahl der Verstorbenen damit bei 182.149.

