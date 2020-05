08:05

Trotz einer ausdrücklichen Aufforderung von Michigans Justizministerin Dana Nessel hat US-Präsident Donald Trump während eines Besuchs beim US-Autohersteller Ford in Michigan zeitweise keine Schutzmaske getragen. Damit verärgerte er die Justizministerin.

TV-Bilder zeigten, wie Trump am Donnerstag die Ford-Fabrik in Ypsilanti besuchte, wo der Autobauer Beatmungsgeräte in der Corona-Krise herstellt.

Trump gab vor Journalisten an, er habe auf einem früheren Teil des Fabrikrundgangs durchaus eine Maske getragen, "aber ich wollte der Presse nicht die Freude machen, das zu sehen", so der US-Präsident.

Trump refused to wear a face mask during his tour of the Ford plant in Ypsilanti today, despite numerous requests that he do so. Trump does not care about the safety of Michiganders. Luckily, we have an attorney general who does.https://t.co/RikMGXuHp7 pic.twitter.com/bfmkTokZcV

— Dana Nessel (@dananessel) May 21, 2020