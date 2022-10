Credit Suisse legen in der ersten Handelsstunde 4,1 Prozent auf 4,10 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI ebenfalls freundlich notiert (+1,4 Prozent). Am Vortag war die CS-Aktie zwischenzeitlich um rund 10 Prozent abgestürzt, sie hatte die Verluste bis zum Handelsschluss aber auf -0,9 Prozent eingedämmt. Zwischenzeitlich erreichte sie am Montag ein neues Allzeittief bei 3,518 Franken.