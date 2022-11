Die Credit Suisse scheint in einer Negativspirale gefangen zu sein. In der vergangenen Woche schreckte die Meldung massiver Abflüsse im Wealth Management die Anleger auf. Innert weniger Wochen hatten Kunden rund 84 Milliarden Franken abgezogen: Mehr, als UBS in der Finanzkrise während eines Jahres verlor, wie JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein der "Financial Times" sagte.