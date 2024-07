Wie steht es um die Aktie?

Zum Handelsschluss am Donnerstag hatte Crowdstrike an der US-Technologiebörse Nasdaq einen Marktwert von 83,5 Milliarden Dollar, während der Konkurrent Palo Alto Networks fast 105 Milliarden Dollar erreicht. Laut LSEG-Daten ist der Aktienkurs von Crowdstrike in diesem Jahr um 34 Prozent gestiegen. Im Zuge der IT-Ausfälle brachen die Aktien am Freitag allerdings um mehr als 14 Prozent ein.