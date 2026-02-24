Stärker gefragt als vor Jahresfrist waren Elektroautos, die ihren Marktanteil auf 19,3 Prozent steigerten, ‌nach lediglich 14,9 Prozent vor Jahresfrist. Allerdings verläuft die Transformation in den einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. Während in Dänemark etwa ​inzwischen fünf von sechs verkauften Neuwagen nur ​über einen Elektroantrieb verfügen, ​sind es in osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Bulgarien oder Kroatien gerade einmal ‌fünf Prozent.