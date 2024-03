Ist Nvidia nicht zu teuer?

Cioppa: Nvidia hat ein Wachstum von über 400 Prozent in ihrem Rechenzentrumsgeschäft gemeldet. Die unglaubliche Nachfrage hält also an. Das Angebot kann nicht Schritt halten. Das taktische Risiko könnte darin bestehen, dass die Nachfrage in naher Zukunft etwas schwächer wird. Das langfristige Risiko, das derzeit in Betracht gezogen wird, ist, dass die Käufer von Nvidia-Chips einen echten zweiten oder dritten Anbieter von GPUs oder GPU-Alternativen erhalten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird dieses Risiko ein wenig überbewertet. Und wenn man sich die heutige Bewertung der Aktie für ein Unternehmen ansieht, das so gut wächst und eine so revolutionäre Technologie wie KI strategisch einsetzt, halten wir diese nicht für übertrieben.