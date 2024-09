«Thomas Jordan verabschiedet sich mit der dritten Zinssenkung in Folge aus dem Amt. Zum Abschied gibt es auch einen kleinen Paukenschlag, denn die SNB wird für ihre Verhältnisse ungewöhnlich deutlich, was den weiteren Zinspfad anbelangt. Während die Zinssenkung erwartet worden war, erstaunt dann doch die verhältnismässig klare Aussage bzgl. der kommenden Zinssitzungen: In den nächsten Quartalen könnten weitere Zinssenkungen erforderlich werden, heisst es in der Medienmitteilung.»