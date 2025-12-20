Die Aktienmärkte haben den Anlegern in den vergangenen Monaten einiges an Schwankungen zugemutet, das Umfeld ist volatil, die politischen Unsicherheiten drücken auf die Stimmung. Doch in der Säule 3a finden sich davon kaum Spuren. Die Performance ist erstaunlich stabil, die private Vorsorge erweist sich als Hort der Stabilität, wie eine Auswertung von 209 Anlageprodukten der Hochschule für Wirtschaft in Freiburg mit Stichdatum Ende Oktober zeigt: 50 Prozent der Fonds haben sich verschlechtert, 46 Prozent haben sich verbessert. Anders als bei früheren Auswertungen spielte die Höhe der Aktienanteile bei der Performance keine Rolle.