In der zweiten Börsenreihe legen insbesondere Belimo (+5,8 Prozent), Flughafen Zürich (+5,4 Prozent) und SoftwareOne (+5,3 Prozent) zu. Belimo profitiert in diesem sehr positiven Marktumfeld zusätzlich von einer Hochstufung durch Morgan Stanley, die von «Neutral» auf «Übergewichten» geht und das Kursziel von 860 auf 1100 Franken erhöht. Eine Beruhigung im Nahen Osten dank der angedachten Waffenruhe könnte besonders bei Airlines und der Tourismusbranche für Erleichterung sorgen - wenig überraschend sind daher die Kursgewinne der Aktien von Flughafen Zürich.