Die Aussicht auf ein Ende des Konflikts zwischen den USA und dem Iran führt am Montagmorgen an der Schweizer Börse zu einem regelrechten Kursfeuerwerk. Der Swiss Market Index (SMI) und der Swiss Performance Index (SPI) steigen kurz nach Handelsstart um über 1,1 Prozent.
Bei den Blue Chips liegen nur Swisscom (-0,4 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) im Minus. Die Zykliker im Leitindex gehören derweil zu den Zugpferden: So legen Sika rund 4,5 Prozent, Amrize 3,9 Prozent und Partners Group 3,4 Prozent zu. Doch auch Richemont, Holcim und Geberit avancieren um über 3 Prozent. Bei Holcim sorgt eine Kurszielerhöhung von Octavian von 75 auf 80 Franken für zusätzlichen Rückenwind. Die beiden anderen SMI-Schwergewichte, Nestlé und Novartis, steigen derweil um 0,5 Prozent respektive notieren unverändert.
In der zweiten Börsenreihe legen insbesondere Belimo (+5,8 Prozent), Flughafen Zürich (+5,4 Prozent) und SoftwareOne (+5,3 Prozent) zu. Belimo profitiert in diesem sehr positiven Marktumfeld zusätzlich von einer Hochstufung durch Morgan Stanley, die von «Neutral» auf «Übergewichten» geht und das Kursziel von 860 auf 1100 Franken erhöht. Eine Beruhigung im Nahen Osten dank der angedachten Waffenruhe könnte besonders bei Airlines und der Tourismusbranche für Erleichterung sorgen - wenig überraschend sind daher die Kursgewinne der Aktien von Flughafen Zürich.
Insgesamt zählen die Grundstoffe zu den grossen Gewinnern zu Börsenbeginn. Der Sektor legt 2,7 Prozent zu. Ebenfalls stark sind zyklische Konsumwerte mit einem Plus von 2,1 Prozent und Industrietitel mit Zuwachs von 1,4 Prozent. Der Gesundheitssektor, die Versorger und der nicht-zyklische Konsum gehören mit Kursgewinnen von 0,3 Prozent bis 0,5 Prozent zu den Schlusslichtern. Kein Sektor befindet sich im Minus.
(cash)