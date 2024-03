Europa ohne Grossbritannien erwies sich als treibende Kraft und trug zu zwei Fünfteln des weltweiten Anstiegs bei. Die Ausschüttungen in der Region stiegen bereinigt um 10,4 Prozent auf einen Rekordwert von 301 Milliarden Dollar. Die Dividendenzahlungen in den USA erreichten 2023 mit 602 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 5,1 Prozent und dem weltweiten Durchschnitt entspricht. Die US-Dividenden sind seit 2011 jedes Jahr gestiegen, auch während der Pandemie, und sind mittlerweile drei Mal so hoch wie 2010.