Bauwesen: Heidelberg Materials & Voestalpine

Der Sektor dürfte insbesondere von den deutschen Infrastrukturausgaben und einer breiteren wirtschaftlichen Erholung mit positiven Auswirkungen auf das übrige Europa profitieren. Heidelberg Materials ist Deutschlands grösster Zementhersteller, mit einem geschätzten Marktanteil von einem Drittel. Während sich die Erholung des Absatzvolumens nur langsam vollzieht, dürften die Konjunkturmassnahmen in Deutschland - die 10 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen - künftig für einen Schub sorgen. Hauptsächlich die energieintensive deutsche Stahlindustrie sollte von niedrigeren Energiekosten und einer steigenden Industrienachfrage profitieren, so die Analysten der Deutschen Bank. Auch die EU-Massnahmen zur Handelsverteidigung dürften sich positiv auswirken. Voestalpine weist trotz hoher Investitionen in die Dekarbonisierung und erfolgreicher Restrukturierungsmassnahmen einen soliden freien Cashflow auf, was die Aktie zu einer attraktiven Anlage macht. Voestalpine wiederum bietet starkes Aufwärtspotenzial durch eine Erholung der Wirtschaft mit einem 20- bis 25-prozentigen Deutschlandanteil, steigenden europäischen Stahlpreisen und das potenzielle EU-Handelsverteidigungsinstrument.