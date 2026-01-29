Am Devisenmarkt konnte die US-Währung trotz einer Zinssenkungspause ​der US-Notenbank Fed keinen Boden gut machen. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent auf 96,40 Punkte, der Euro trat bei 1,1952 ‍Dollar auf der Stelle. Die von US-Präsident Trump immer wieder zu Zinssenkungen gedrängte Notenbank beliess den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. «Wir rechnen derzeit nicht vor der Fed-Sitzung im Juni, der ersten unter Leitung des Nachfolgers von Jerome Powell, mit einer erneuten Leitzinssenkung», prognostizierten die Analysten der LBBW. Die Inflationsgefahren in Verbindung mit der US-Zollpolitik seien noch nicht vom Tisch.