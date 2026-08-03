Ölpreis gibt nach

Die Nordsee-Rohölsorte Brent verbilligte sich um 4,5 Prozent auf 83,95 Dollar je Fass (159 Liter). Der Preis für US-Leichtöl WTI gab 5,5 Prozent auf 80,00 Dollar pro Barrel nach. «Die Frage ist vor allem, ob sich diese Woche die Ereignisse der vergangenen Woche wiederholen - mit Hoffnungen auf ein Abkommen, die ‌sich zerschlagen, weil der Iran auf seiner Position beharrt und seine Kontrolle über die Strasse von Hormus weiterhin als Druckmittel einsetzt, möglicherweise durch einen Angriff auf einen US-Stützpunkt oder einen durchfahrenden Tanker», kommentierte IG-Marktanalyst Tony Sycamore. Am Montag sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Verhandlungen mit dem Iran beginnen. Die Führung in Teheran erklärte jedoch, derzeit gebe es keine Gespräche mit den USA.