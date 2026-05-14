Die Friedensbemühungen zwischen den USA und dem Iran ‌sind zuletzt ins Stocken geraten. Anleger fürchten, dass die seit Anfang April geltende Waffenruhe in Gefahr ist. Der Iran hatte einen US-Vorschlag zur Beilegung ​des Krieges abgelehnt. Die Regierung in Teheran dringt ​unter anderem auf ein Ende der Kämpfe ​an allen Fronten – einschliesslich des Libanons, wo der US-Verbündete Israel gegen die vom ‌Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vorgeht. Zudem pocht der Iran auf die Souveränität über die Strasse von Hormus, verlangt Reparationen für Kriegsschäden und ein Ende der ​US-Seeblockade.