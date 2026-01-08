Am Ölmarkt gingen die Preise nach dem jüngsten Rücksetzer auf Erholungskurs. Das Nordseeöl ​Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich mit 60,69 und 56,70 Dollar je Fass in der Spitze um 1,1 ‍Prozent. Ein überraschender Rückgang der US-Rohölbestände in der Woche bis zum 2. Januar reduzierte die Überangebotssorgen der Investoren etwas. Die Aussicht auf eine höhere venezolanische Rohölproduktion nach der Gefangennahme des Präsidenten Nicolàs Maduro durch die USA hatte die Preise unter Druck gesetzt. Brent und WTI verbilligten sich an den vergangenen beiden Handelstagen um jeweils rund drei Prozent.