Da passive Fonds immer einen Index abbilden, sollten Investoren genau auf die Kosten der ETF achten. Das Ziel eines ETF ist, den Tracking Error - also die Performancedifferenz zum Index - so klein wie möglich zu halten. Das gelingt in den meisten Fällen auch gut und führt zu den in der Liste erkennbaren Kennzahldifferenzen.