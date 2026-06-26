Konzernchef Oliver Blume habe dem Aufsichtsrat seine Pläne für das Sanierungsprogramm vorgelegt, erfuhr Reuters am Freitag von den Insidern. Die Pläne ‌sähen unter anderem ⁠vor, die Produktion von Konzernautos in den Werken Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm auslaufen zu lassen. In dem Papier selbst ist keine Zahl enthalten, wie viele Stellen insgesamt wegfallen sollen, sagte ein Insider. Das «Manager Magazin» schrieb unter Berufung auf Insider ⁠von bis zu 100.000 Stellen, die in den nächsten Jahren bei dem Unternehmen wegfallen könnten - das wäre doppelt so viel wie bislang vereinbart.