Investoren, die nach dem nächsten Gewinner im Bereich der künstlichen Intelligenz am Aktienmarkt suchen, haben sich auf den angeschlagenen französischen Autoteile-Hersteller Valeo eingeschossen.
Die Aktien von Valeo, einem Hersteller von Motorkühlungskomponenten sowie Sensoren und Displays, legten diesen Monat deutlich zu, nachdem Analysten von JPMorgan die Chancen des Unternehmens im Markt für Rechenzentren hervorgehoben hatten. Die Aktie, die in den letzten Jahren aufgrund trüber Aussichten für den Automobilabsatz, der Konkurrenz durch günstigere chinesische Teile und der Handelsunsicherheit zu kämpfen hatte, konnte im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent zulegen.
«Die strategische Logik ist nachvollziehbar, da Valeo über fundiertes Know-how im Bereich Wärmemanagement verfügt», sagte Michael Foundoukidis, Analyst bei Oddo BHF. «Rechenzentren müssen gekühlt werden, weil sie viel Wärme erzeugen. Und genau das ist das gleiche Problem, das wir im Automobilsektor haben.»
Die Aussicht, die Technologie von Valeo im heissen KI-Markt einzusetzen, hat die Aktie in diesem Jahr zu einem der besten Performer im Sektor «Stoxx 600 Autos and Parts» gemacht, mit einem Plus von 15 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 16 Prozent für den Index. Valeo hat seine Gewinne diese Woche – ebenso wie der Automobilsektor insgesamt – etwas reduziert, nachdem BMW seine Prognose gesenkt hatte.
Trotz des Hypes steht die Diversifizierungsstrategie des Unternehmens noch ganz am Anfang. Valeo sicherte sich letztes Jahr einen Auftrag über Batteriespeichersysteme im Wert von 225 Millionen US-Dollar und wagte damit seinen ersten konkreten Schritt in den Energiesektor. Kürzlich kündigte das Unternehmen ausserdem eine Partnerschaft mit dem belgischen Start-up Calyos zur Entwicklung von Chip-Kühllösungen an und hat Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit dem israelischen Start-up ZutaCore und dem Serverhersteller 2CRSi getroffen – einem neuen Ziel des Leerverkäufers Grizzly Research.
«Ich bin mir nicht sicher, ob die Fortschritte schon ausreichend sind, um Anlass zu grosser Begeisterung zu geben», sagte Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess. «Die Entwicklungen ausserhalb des Automobilsektors sind für diese Zulieferer enorm wichtig geworden, da sie praktisch alle weltweit kein Produktionswachstum verzeichnen.»
Valeo macht keine Angaben zu den Möglichkeiten im Bereich Datenspeicherung, da der mittelfristige Strategieplan des Konzerns, der bis 2028 läuft, diesen Geschäftsbereich nicht in seinen Zielen berücksichtigt, so Kommunikations- und Nachhaltigkeitschef Francois Marion. Valeo arbeite seit 2023 am Aufbau eines Portfolios verschiedener Kühltechnologien, sagte er.
«Die Aktie ist unter Hedgefonds nicht immer beliebt»
Auch andere Analysten sind skeptisch. Foundoukidis von Oddo erklärte, Valeo müsse einen Vertrag mit einem Hyperscaler abschliessen, damit die Märkte das Potenzial des Rechenzentrums ernst nähmen. «Damit dies für die Aktienbewertung relevant wird, müsste der Jahresumsatz mindestens mehrere hundert Millionen Euro erreichen», sagte er.
Julien Thomas, Analyst bei TP ICAP, ist ebenfalls vorsichtig. «Sie können durchaus einige Aufträge verbuchen, sehr grosse sogar, aber diese werden die Margen von Valeo nicht wesentlich beeinflussen», sagte er. Der Autohersteller müsse zudem lernen, mit einer völlig neuen Kundengruppe aus dem Technologiesektor umzugehen, fügte er hinzu.
Trotz der Herausforderungen für die Automobilindustrie, darunter eine schwache Nachfrage und kriegsbedingte Lieferkettenprobleme, werden Diversifizierungsmassnahmen von Unternehmen vom Markt positiv aufgenommen. Dies gilt insbesondere für Valeo, das in den letzten Jahren bei Anlegern nicht sonderlich beliebt war. Neben geopolitischen Schwierigkeiten litt das Unternehmen unter einem Nachfragerückgang bei Elektrofahrzeugen, was zu erheblichen Auftragsstornierungen führte. Obwohl Valeo nun teilweise Entschädigungen von den betroffenen Kunden erhält, hat dieses Problem die Geschäftsergebnisse laut Jefferies-Analysten zusätzlich belastet.
«Die Aktie ist unter Hedgefonds nicht immer beliebt» und sorgt für viele Diskussionen, insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit freiem Cashflow und F&E-Kosten, sagte Jeffriess. Sie fügte hinzu, dass sich die Kommunikation von Valeo mit dem Markt unter Finanzvorstand Edouard de Pirey, der 2024 ernannt wurde, verbessert habe. Auch die Eindeckung von Leerverkäufen könne einen Teil der jüngsten Kursgewinne erklären, so Jeffriess.
Laut Daten von S&P Global Market Intelligence belief sich der Anteil verliehener Aktien – ein Indikator für Leerverkäufe – am Mittwoch auf 2,5 Prozent des Streubesitzes. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Mehrjahreshoch von rund 13 Prozent Ende Mai. Insgesamt halten sich Analysten derzeit zurück: Von den 19 von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen zwölf, die Aktien von Valeo zu halten.
Valeo ist nicht das einzige Industrieunternehmen, das sich für KI interessiert. Schneider Electric gab kürzlich eine Detailvereinbarung mit dem chinesischen Technologiekonzern Foxconn zum Bau von Rechenzentren bekannt. Auch General Motors engagiert sich im Bereich stationärer Stromspeicher durch eine Partnerschaft mit dem Startup Peak Energy Technologies.
«Valeo hat keinen grossen technologischen Vorsprung», sagte Foundoukidis von Oddo. «Ich glaube nicht, dass Valeo in diesem Geschäft alles dominieren wird», fügte er hinzu. Dennoch sind einige Marktteilnehmer bereit, dem Unternehmen vorerst eine Chance zu geben. «Investoren suchen nach der nächsten potenziellen Aktie, die sich als KI-Aktie etablieren wird», sagte Adrien Brasey, Analyst bei Alphavalue. Sie suchen «nach der nächsten Aktie, die noch nicht neu bewertet wurde».
(Bloomberg/cash)