Trotz der Herausforderungen für die Automobilindustrie, darunter eine schwache Nachfrage und kriegsbedingte Lieferkettenprobleme, werden Diversifizierungsmassnahmen von Unternehmen vom Markt positiv aufgenommen. Dies gilt insbesondere für Valeo, das in den letzten Jahren bei Anlegern nicht sonderlich beliebt war. Neben geopolitischen Schwierigkeiten litt das Unternehmen unter einem Nachfragerückgang bei Elektrofahrzeugen, was zu erheblichen Auftragsstornierungen führte. Obwohl Valeo nun teilweise Entschädigungen von den betroffenen Kunden erhält, hat dieses Problem die Geschäftsergebnisse laut Jefferies-Analysten zusätzlich belastet.