«Der Vogel fliegt nach EU-Regeln»

EU-Industriekommissar Thierry Breton forderte Musk auf, sich an die Vorschriften zu halten. "In Europa fliegt der Vogel nach unseren EU-Regeln", schrieb er am Freitagmorgen - auf Twitter. Danach drohen Firmen, die illegale Inhalte auf ihren Social-Media-Plattformen nicht kontrollieren, empfindliche Strafen. Die Bundesregierung will die Entwicklung von Twitter unter Musk abwarten und danach entscheiden, ob sie dort weiter präsent bleibt: "Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten die möglichen Veränderungen der Plattform beobachten, um dann unsere eigenen Schlüsse zu ziehen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.