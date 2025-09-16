Angesichts der schwachen Arbeitsmarktdaten werde das Fed den Leitzins wohl um 25 Basispunkte senken, mit einer «Randwahrscheinlichkeit» für einen noch grösseren Schritt um 50 Basispunkte, meinte ein Händler. Neu sitzt auch Trumps enger Berater Stephen Miran im geldpolitischen Rat, der wohl auf eine aggressive Lockerung drängen wird. Die Frage sei, ob der Zinsschritt vom Mittwoch der Anfang eines Senkungszyklus sei und wie viele Schritte in den kommenden Monaten folgen würden, hiess es.