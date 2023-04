Kampf um Marktanteile

Den deutschen Autobauern sei die kritische Entwicklung in China sicher schon länger bewusst, und sie steuerten auch schon dagegen, sagt Stefan Bratzel, Chef des Center of Automotive Management (CAM). "Aber man kann das Ruder nicht so schnell herumreissen." Bisher gelang es den deutschen Autobauern, zig Milliarden in die Elektromobilität zu investieren und trotzdem gut zu verdienen. Sind diese Zeiten vorbei? Tesla, Elektroautopionier und globaler Marktführer, macht ihnen auf seinem Weg zum Massenhersteller das Leben immer schwerer. Die Amerikaner drücken Kosten mit einer neuen, grossteiligen Produktionsweise. Tesla-Chef Elon Musk fährt so viel Rendite ein, dass er auf die Gewinnerwartung von Investoren künftig weniger Rücksicht nehmen will. Im Kampf um Marktanteile - Musk peilt bis 2030 einen Jahresabsatz von 20 Millionen Stück an, doppelt so viel wie der ganze VW-Konzern in guten Jahren - senkt Tesla kräftig die Preise und nimmt Gewinneinbussen in Kauf.