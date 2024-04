VW und Co stünden vor einer «herkulischen» Aufgabe, um bei Kosten und Innovationen mit den Chinesen mitzuhalten, erklärt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM). Die EU-Kommission argwöhnt, Subventionen ermöglichten den Chinesen Dumpingpreisen, was die Europäische Union mit höheren Zöllen bekämpfen könnte. Die deutschen Autobauer, allesamt mit chinesischen Wettbewerbern in Partnerschaft, halten davon nichts und pochen nur auf fairen Wettbewerb. Auf der Branchenschau «Auto China 2024» in Peking kommende Woche lässt sich das deutsch-chinesische Kräftemessen neu bewerten.