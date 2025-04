Die deutschen Autobauer setzen auf ein Comeback auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt China. Allerdings haben sie einen schwierigen Weg vor sich. «Das Autogeschäft ist nie einfach - aber ich glaube, es gab während meiner 32 Jahre in der Industrie keine höhere Komplexität als jetzt», sagte Mercedes-Chef Ola Källenius am Mittwoch auf einer Automesse in Shanghai. Denn zum teuren Umstieg auf E-Autos macht jetzt noch der Handelskonflikt der USA mit dem Rest der Welt der Branche das Leben schwer. Am Automarkt China - mehr als ein Jahrzehnt lang die Cash-Cow von Volkswagen, Mercedes-Benz oder BMW - werden die deutschen Autobauer von der heimischen Konkurrenz weiter an den Rand gedrückt.