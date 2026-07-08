Die USA hatten als Reaktion auf Angriffe auf drei Tanker in der Strasse von Hormus ‌neue Militärschläge gegen den Iran gestartet und eine Ausnahmegenehmigung für iranische Ölexporte widerrufen. Der Iran attackierte ​daraufhin US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait. Die Angst vor neuen Lieferunterbrechungen verteuerte das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI um fast sieben Prozent auf 79,26 beziehungsweise 75,30 Dollar je Fass. Seit Dienstag summiert sich das Plus auf jeweils rund acht Prozent. Zuletzt waren die Ölpreise auf Vorkriegsniveau zurückgefallen, da sich die USA und der Iran Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt hatten, das eine Waffenruhe und eine 60-tägige Frist zur Aushandlung einer Friedensvereinbarung vorsah. Der monatelang blockierte Schiffsverkehr durch die wichtige Wasserstrasse von Hormus lief langsam wieder an und verringerte die Versorgungsängste.