Tesla verkauft deutlich mehr - Porsche schwächelt

Bei den Herstellern ‌gelang Tesla ein deutlicher Sprung nach oben: Der US-Elektroautobauer verkaufte allein im März mehr als 9000 Autos in Deutschland, das ist rund viermal so viel wie vor einem Jahr. Der Marktanteil verbesserte sich auf gut drei Prozent und lag ‌damit deutlich über dem des chinesischen Rivalen BYD mit lediglich 1,2 Prozent. Auch Opel schaffte ein deutliches ​Absatzplus von 43 Prozent. BMW und Audi setzten 16,5 beziehungsweise 25 Prozent mehr Autos ab, Mercedes-Benz steigerte seinen Absatz um 7,5 Prozent. Marktführer Volkswagen fuhr mit einem Anstieg um lediglich 3,2 Prozent im März hinterher. Schlechter als vor Jahresfrist lief es bei Porsche: Der Stuttgarter Sportwagenbauer verkaufte 12,1 Prozent weniger Neuwagen als vor ‌Jahresfrist.