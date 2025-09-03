Bei den Marken konnte Volkswagen seine führende Stellung ausbauen. Auch BMW, Audi, Seat und Ford setzten spürbar mehr Autos ab als im Vorjahr. Opel sackte dagegen weiter ab und kommt nunmehr nur noch auf einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Auch Tesla konnte seinen Absatzeinbruch nicht stoppen. Der Konzern von Elon Musk verkaufte im August gerade einmal 1441 Autos in Deutschland - kaum mehr als der chinesische Elektroautobauer BYD, der auf 1114 Fahrzeuge kam.