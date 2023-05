Anlegerinnen und Anleger sind bei Investments in Künstliche Intelligenz (KI) gut beraten, in einen breiter diversifizierten ETFs zu investieren. Damit ist das Risiko breiter gestreut, eine unterdurchschnittliche Performance bei einer Firma kann innerhalb des ETF abgefedert werden. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil in den letzten zwei Monaten rund 5000 neue Bots mit künstlicher Intelligenz auf den Markt gekommen sind. Welche Bots und Firmen sich dabei am Markt durchsetzen, ist im Moment nicht absehbar.