Konjunkturelle Auswirkungen

Wie Matthias Geissbühler, Anlagechef der Raiffeisen schreibt, hat das Ganze einen negativen wirtschaftlichen Einfluss und dürfte gemäss Schätzungen pro Woche bis zu 0,1 Prozent BIP-Wachstum kosten. Ein wesentlicher Teil davon werde zwar jeweils nach der Einigung wieder wettgemacht, unter dem Strich seien die Auswirkungen dennoch negativ.



Seiner Meinung nach geht das Problem jedoch noch tiefer. «Erstens zeigt es die Zerstrittenheit der beiden Parteien und der Bevölkerung, wonach politische Kompromisse in den USA praktisch nicht mehr möglich sind. Zweitens stösst die rasant wachsende Schuldenwirtschaft an ihre Grenzen», so der Experte. Die Gesamtschulden belaufen sich mittlerweile auf über 37 Billionen US-Dollar und die Zinszahlungen für den Schuldendienst machen derzeit rund 17 Prozent vom Gesamtbudget aus.