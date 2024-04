Auch saisonal stehen magere Monate an: «Sell in May and go away»...

Ja, dieses Sprichwort hat ja wirklich etwas. Aber Sie haben nur die erste Hälfte gesagt. «But remember to come back in September» ist genauso wichtig. Auf den Schweizer Aktienmarkt bezogen hat die Entwicklung in der Dividendensaison enttäuscht. Deshalb denke ich auch, dass die Schweizer Börse in den kommenden Monaten wegen der defensiven Charakteristiken im relativen Vergleich besser abschneiden wird als der MSCI World.