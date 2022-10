Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Biokraftstoffherstellers Verbio. Einen Grund für das derzeitige Momentum der Aktie kennt Christian Mallek (SIGAVEST): „Verbio ist der größte Hersteller von Biomethan. Laut eigenen Aussagen könnte man perspektivisch bis zu 50 Prozent des russischen Erdgases durch Biomethan aus heimischer Produktion ersetzen. Das könnte in der PCK-Raffinerie in Schwedt gemacht werden, an der Verbio beteiligt ist. Auch eine Verflüssigungsanlage für Bio-LNG wird soeben am Standort Zörbig errichtet.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Verbio-Aktie mit 14,6 Prozent Gewichtung derzeit die größte Position im Portfolio.