Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Bei fallenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Solarparkbetreibers Encavis. Den Grund für die Kursverluste kennt Andreas Mayer (FNIInvest): „Die Encavis AG veröffentlichte am gestrigen Tage (15.11.) ihre Q3 Zahlen. Zwar konnte ein starkes Wachstum verzeichnet werden, allerdings fiel dieses geringer aus, als von den Anlegern erwartet, was zu einem Kursrutsch führte.“ In Mayers wikifolio FNI Triple Three Growth Shares ist die Encavis-Aktie mit 8,2 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Depotposition.