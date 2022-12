Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Aktionäre des deutschen Hochtechnologie-Maschinenbauers PVA Tepla hatten in diesem Jahr nichts zu Lachen. Das Wertpapier verlor seit Anfang 2022 in der Spitze rund 65 Prozent an Börsenwert. Gestiegene Kosten belasteten den Produzenten von Anlagen für die Halbleiterherstellung stark. Zuletzt stieg die Aktie jedoch wieder. Auf Monatssicht sind es rund +18 Prozent. Einige wikifolio Trader nahmen darum in der letzten Woche Gewinne mit.