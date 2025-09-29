Die bislang bedeutendste Gruppe von Aktien der Wall Street, die «Glorreichen Sieben», scheint überholt. Das gibt Platz für die «Grossen Acht» oder das «Goldene Dutzend».
Fast drei Jahre sind vergangen, seit OpenAIs ChatGPT künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt der Weltwirtschaft rückte. In dieser Zeit dominierte eine Devise den US-Aktienmarkt: «Kaufen Sie die Magnificent 7». Dieses Septett, bestehend aus Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla galt als am besten positioniert, um den Anlegern während des grössten technologischen Wandels seit dem Internet enorme Renditen zu bescheren.
Während sich dies weitgehend bewahrheitet hat, geschah auf dem Weg zur globalen Dominanz etwas Kurioses. Der KI-Handel expandierte unerwartet und ging über einige der beliebtesten grossen Technologieunternehmen des Marktes hinaus. Anlagestrategien, die auf den «Glorreichen Sieben» basieren – die für mehr als die Hälfte des über 70-prozentigen Anstiegs des S&P-500-Index seit Anfang 2023 verantwortlich sind –, übersehen daher einige der Unternehmen, die ebenfalls in einer KI-Zukunft erfolgreich sein dürften: Broadcom, Oracle und Palantir.
«Nur weil die Mag Seven in vergangenen Technologiezyklen wie Mobilfunk, Internet und E-Commerce erfolgreich waren, heisst das nicht, dass sie auch hier gewinnen werden», sagte Chris Smith, der als Portfoliomanager der Antero Peak Group von Artisan Partners 2,4 Milliarden Dollar verwaltet. «Die nächsten Gewinner werden diejenigen sein, die grosse und freie Märkte mithilfe von KI erschliessen und künftig grössere Unternehmen werden als die Mag Seven heute.»
Mag Seven bleiben Schwergewichte
Das heisst nicht, dass die ursprünglichen sieben verschwinden werden. Die Mag Seven machen fast 35 Prozent des S&P 500 aus, und ihre Gewinne werden laut Bloomberg Intelligence bis 2026 voraussichtlich um mehr als 15 Prozent steigen, dank eines Umsatzwachstums von 13 Prozent. Für den Rest des S&P 500 ohne die Mag Seven wird im nächsten Jahr ein Gewinnanstieg von 13 Prozent und ein Umsatzplus von 5,5 Prozent erwartet.
Allerdings gibt es Unterschiede in der Entwicklung der Aktienmärkte der beiden Unternehmen. Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft gelten als gut aufgestellt für eine KI-Welt, und ihre Aktien sind in diesem Jahr um 21 bis 33 Prozent gestiegen. Die Aussichten für Apple, Amazon und Tesla sind dagegen weniger klar und hinken deutlich hinterher.
«Es ist schwer, die aktuellen Mag Seven als die beste Repräsentation von KI zu sehen», sagt Smith. Daher sieht die Wall Street Variationen des Themas, um die wahren Gewinner zu erfassen. Einige haben es auf die «Fab Four» aus Nvidia, Microsoft, Meta und Amazon reduziert. Jonathan Golub, Chef-Aktienstratege bei Seaport Research, schlägt vor, Tesla herauszunehmen und die «Big Six» zu schaffen. Andere, wie Ben Reitzes von Melius Research, bevorzugen eine «Elite 8» aus den Mag Seven plus dem Chiphersteller Broadcom, der gemessen an der Marktkapitalisierung mittlerweile das siebtgrösste Unternehmen der USA ist.
Doch keines dieser Segmente erfasst den gesamten KI-Markt. So sind die Oracle-Aktien in diesem Jahr um mehr als 75 Prozent gestiegen, da das KI-bezogene Cloud-Computing-Geschäft des Unternehmens boomt. Und Palantir ist mit Abstand der Spitzenreiter im technologielastigen Nasdaq-100-Index und wird aufgrund der starken Nachfrage nach seiner KI-Software bis 2025 um 135 Prozent steigen. «Ein Unternehmen kann zu gross werden, um es zu ignorieren», sagt Jurrien Timmer, der als Director of Global Macro bei Fidelity Investments ein verwaltetes Vermögen von 16,4 Billionen Dollar mitverwaltet. «Es könnte sein, dass im Zuge der Weiterentwicklung der KI-Geschichte neue Gewinner die alten ablösen, selbst wenn die bisherigen weiterhin gut abschneiden.»
Die Wall Street liebt Etiketten
Das Konzept der glorreichen Sieben ist an der Wall Street nichts Neues. Dort werden gerne Sammlungen von Trendaktien angelegt, um den Markt für Anleger zu vereinfachen – von den Nifty Fifty der 1960er Jahre über die vier Reiter der Nasdaq in der Dotcom-Ära bis hin zu den FAANGs, die Anfang dieses Jahrhunderts zwischen Smartphones und KI die Zeiten beherrschten. Doch so dominant diese Gruppen auch waren, so überliessen sie die Führung schliesslich neuen Namen – und das scheint auch bei KI unvermeidlich.
Als Zeichen dafür, dass die Wall Street über die Mag Seven hinausblickt, bringt Cboe Global Markets Futures und Optionen auf Basis des sogenannten Cboe-Magnificent-10-Index auf den Markt, der neben den ursprünglichen Sieben auch Broadcom, Palantir und Advanced Micro Devices, Nvidias deutlich kleinerem Konkurrenten im Bereich Prozessorchips, umfasst.
Dieser Index zeigt, wie subjektiv diese Übung sein kann. Die Ankündigung der CBOE erfolgte am 10. September, genau zu dem Zeitpunkt, als Oracle seinen grössten Tagesgewinn seit 1992 verzeichnete. Dies geschah nach einer robusten Prognose, die seinen Status als grosser KI-Gewinner festigte. Die Oracle-Aktie schlägt seit Anfang 2023 die meisten Mag Seven. Dennoch schaffte sie es nicht in die Magnificent 10.
«Wir müssen die Diskussion über die Mag Seven hinaus ausweiten», sagte Nick Schommer, ein Portfoliomanager, der rund 34,7 Milliarden Dollar für verschiedene Anlagestrategien verwaltet, darunter den Janus Henderson Transformational Growth ETF. «Oracle ist jetzt definitiv dabei, ebenso wie Broadcom.» Die Cboe lehnte es ab, jemanden für eine Diskussion über die Indexmethodik zur Verfügung zu stellen, erklärte aber in ihrer Pressemitteilung zur Ankündigung der Mag 10, dass die Komponenten «aufgrund von Liquidität, Marktwert, Handelsvolumen und Führungsrolle in Bereichen wie künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation» ausgewählt wurden.
Leader der nächsten Generation
Wall-Street-Profis nominierten eine Reihe von Kandidaten für die nächste Generation, doch einige Unternehmen wurden in Interviews besonders häufig genannt. Taiwan Semiconductor Manufacturing gilt neben Oracle und Broadcom als entscheidender Bestandteil des KI-Ökosystems. Und Palantir gilt als einer der wenigen Gewinner im Bereich KI-Software – und das zu einer Zeit, in der etablierte Marktführer wie Salesforce und Adobe mit dem Eindruck zu kämpfen haben, abgehängt zu werden.
Auf die Frage, welche Aktien nicht mehr so überragend sind, werden Apple und Tesla am häufigsten genannt. Apple verzeichnet nicht dasselbe Wachstum wie die anderen Tech-Giganten und gilt im Bereich KI als weit abgeschlagen. Unterdessen ist Teslas Geschäft mit Elektrofahrzeugen aufgrund schwächelnder Umsätze und aufkommender Konkurrenz stark unter Druck geraten.
Doch beide Unternehmen haben immer noch unzählige Börsenfans, die darauf wetten, dass sie zu gegebener Zeit da sein werden. Apple setzt darauf, dass das iPhone das Gerät sein wird, mit dem Millionen von Verbrauchern auf künstliche Intelligenz zugreifen. Und Tesla-Investoren hoffen, dass CEO Elon Musks Vorstoss in Richtung autonomes Fahren und humanoide Roboter, die KI benötigen, zu künftigem Wachstum führen wird.
Darüber hinaus wird die Liste der Branchen, die von KI profitieren, immer länger. Dazu gehören Stromerzeuger und andere Elemente des KI-Infrastrukturausbaus, wie etwa das Kommunikationsausrüstungsunternehmen Arista Networks, der Speicherchiphersteller Micron Technology und Speicherunternehmen wie Western Digital, Seagate Technology und SanDisk.
Noch nicht das Ende der Geschichte
Eine weitere Herausforderung bei der Einschätzung des KI-Handels besteht darin, dass mehrere wichtige Unternehmen privat sind. OpenAI würde wahrscheinlich auf jeder Liste der KI-Gewinner stehen, ist aber für die meisten Investoren unerreichbar, obwohl das Unternehmen Berichten zufolge über den Verkauf von Aktien im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar verhandelt. Auch Anthropic und SpaceX sind nicht börsennotiert. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI werden die Nutzniesser wahrscheinlich nicht mehr die Unternehmen sein, die den Aufstieg ermöglichen, sondern diejenigen, die KI-spezifische Dienstleistungen und Produkte anbieten - sowie schliesslich Unternehmen, die KI zur Verbesserung von Effizienz und Wachstum nutzen. Dieser Übergang wird wahrscheinlich die endgültigen KI-Gewinner bestimmen – wie auch immer die Wall Street sie letztendlich nennen wird.
«Im Zuge dieser Entwicklung könnten die führenden Unternehmen des KI-Booms teuer werden, ihr Wachstum und Cashflow könnten an Stärke verlieren, und das Geschäft könnte an den Rändern bröckeln», sagte Timmer von Fidelity. «Das Problem eines konzentrierten Marktes ist, dass es zu disruptiven Veränderungen kommen könnte, wenn die führenden Unternehmen in Ungnade fallen. Wir befinden uns derzeit nicht auf Bewertungsniveaus, die mich zum Grübeln bringen, aber wir können derzeit nicht sagen, ob die Mag-Seven-Ära mit einer positiven Rotation oder einem Crash enden wird.»
(Bloomberg)