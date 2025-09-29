Noch nicht das Ende der Geschichte

Eine weitere Herausforderung bei der Einschätzung des KI-Handels besteht darin, dass mehrere wichtige Unternehmen privat sind. OpenAI würde wahrscheinlich auf jeder Liste der KI-Gewinner stehen, ist aber für die meisten Investoren unerreichbar, obwohl das Unternehmen Berichten zufolge über den Verkauf von Aktien im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar verhandelt. Auch Anthropic und SpaceX sind nicht börsennotiert. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI werden die Nutzniesser wahrscheinlich nicht mehr die Unternehmen sein, die den Aufstieg ermöglichen, sondern diejenigen, die KI-spezifische Dienstleistungen und Produkte anbieten - sowie schliesslich Unternehmen, die KI zur Verbesserung von Effizienz und Wachstum nutzen. Dieser Übergang wird wahrscheinlich die endgültigen KI-Gewinner bestimmen – wie auch immer die Wall Street sie letztendlich nennen wird.